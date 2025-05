Bacconi non ci sta: "Cambi e gioco discutibili! Mica Conte ha fatto 100 punti e allora zitti"

Il match analyst Adriano Bacconi, ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della prestazione del Napoli contro il Genoa: "È normale che possiamo criticare i cambi e il gioco, perché non è una squadra che ha fatto 100 punti e allora non gli si può dire niente! È una squadra che magari vince ma perché gli altri sono andati più piano.

Il tema è la costruzione del Napoli, che non riusciva a iniziare l'azione e andava sempre lungo con Meret. Com'è possibile? Il Napoli gioca sotto ritmo e non trova spazi, il Genoa marca tutti gli appoggi e lascia la palla a Meret sapendo che è il giocatore più scarso in costruzione. Il Napoli non ha mai voluto rischiare niente in costruzione, dal primo minuto non ha mai voluto staccare i giocatori per giocare la palla. Questo è il vero problema del Napoli da inizio stagione. La morale di questo modo di giocare non è che l'Inter ha tanti punti in meno dell'anno scorso, ma che questo Napoli ne ha tanti in meno dell'anno dello scudetto! Sono due squadre che hanno grossi problemi, non meritano al 100% di vincere il campionato, altrimenti avrebbero 85/90 punti cioè i numeri di chi vince i campionati".