Perinetti: "Il Napoli poteva fare il 3-2! Var opinabile sul mani di Venturino..."

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando devi fare 7 punti li vorresti fare in una partita. C’è amarezza per non aver messo a punto la gara che doveva essere più agevole tra le tre. Il Genoa è una squadra quadrata e ieri ha fatto la sua migliore prestazione in trasferta. Bisogna essere positivi, il Napoli avrebbe potuto segnare il 3 a 2 e l’interpretazione del VAR sul fallo di mano di Venturino è stata opinabile. C’è stato un abbaglio dell’arbitro, ma non dobbiamo focalizzarci su questo punto.

Se in estate avessimo parlato di partita a Parma decisiva per lo scudetto tutti avrebbero firmato e nessuno ci avrebbe creduto. Parma è uno scoglio importante da superare. La cosa sbagliata, in questo momento, è analizzare e dare colpe a Conte che sta dimostrando grande calma e serenità. Ora a Napoli serve unità per le ultime due partite, senza fare discussioni o analisi. Poi dopo queste due partite si parlerà di mercato e dei vari De Bruyne etcetera, oggi il mercato destabilizza”.