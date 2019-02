Ag. Hamsik: "Voleva la Cina, temevamo che tutto saltasse ma ADL ha mantenuto la parola! Il Dalian ha speso tanto..."

Massimiliano Allegri, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro...

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha subito commentato l'accoppiamento col Napoli:...

"Il paragone con Zoff fa piacere, ma non devo farmi mettere pressione da queste cose, c'è molto da lavorare e...