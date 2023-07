Ag. Iaccarino: "Garcia gli ha fatto i complimenti per il gol. Futuro? Serie B o C"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Grillo, agente dell'azzurro Gennaro Iaccarino.

Vedere Gennaro con la maglia del tricolore è una grandissima soddisfazione e lo dico in primis da tifoso e poi da agente. Non sono stati anni semplici per lui dopo l'infortunio, ora speriamo possa ripartire al meglio e a riprendersi quello che lo stop gli ha tolto. E' stato un incidente di percorso che fa parte della carriera di qualsiasi calciatore. Ad entrambi piace vederlo come un qualcosa del passato.

Futuro? Ora Gennaro sta benissimo, guardiamo avanti: lui è un talento puro e bisogna solo continuare sulla strada giusta. Andrà a farsi le ossa in Serie B o in Serie C, col Napoli valuteremo la miglior opzione per il ragazzo nei prossimi giorni.

Il gol di ieri contro l'Anaune? Gennaro è un talento puro, ripeto. Ha questi colpi da sempre, lui riesce a confermare la propria qualità in qualsiasi contesto gioca. Un mio amico, osservatore del Liverpool, ancora ci fa i complimenti per la sua prestazione in Youth League. Gennaro è questo, ora deve farsi le ossa.

Il rapporto con Garcia? Gennaro è contentissimo di far parte del ritiro e della prima squadra. Sta vivendo questa piccola esperienza con grande soddisfazione, anche perché prima è tifoso del Napoli e poi calciatore del Napoli (ride ndr). Ci siamo sentiti ieri sera, era molto soddisfatto e tutti gli hanno fatto i complimenti per la rete. Garcia è rimasto contentissimo di lui, ma Gennaro è un ragazzo d'oro che si fa voler bene da tutti.

Qual è il suo ruolo? Può fare il play come Lobotka, ma può fare bene anche la mezzala. E' un misto, con le debite proporzioni, tra Lobotka e Zielinski. Gennaro ha qualità, sia in impostazione che in inserimento.

In prestito a Catanzaro con Ambrosino? A breve ne parleremo con il Napoli, al netto di qualsiasi destinazione che si vocifera per Gennaro. Sceglieremo con il club la destinazione che gli consentirà il maggior spazio possibile per la sua crescita. Detto questo, Catanzaro è una piazza importantissima e saremmo contenti in caso di prestito lì".