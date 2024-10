Ag. Icardi: “Ha detto al Galatasaray di prendere subito Osimhen, vanno d’accordissimo”

L'agente Letterio Pino ha parlato ieri a TMW a margine dell'assemblea elettiva dell'Aiacs, toccando anche il tema Mauro Icardi come membro del suo entourage.

Come sta Icardi al Galatasaray?

"Sta benissimo, credo si veda dalle statistiche. Ha segnato tanto, fatto assist, è amato dai tifosi e lui ama il Galatasaray. Ci sono state delle sirene ma lui non ha mai voluto ascoltarle".

L'arrivo di Osimhen?

"La cosa divertente è che Okan Buruk lo ha chiamato e gli ha detto che c'era questa possibilità e Mauro ha detto di prenderlo subito. Vanno d'accordissimo, i campioni possono coesistere".

Possibile ritorno in Serie A in futuro?

"Niente è impossibile, lui ama l'Italia quindi in futuro chissà. E' però difficile rinunciare all'amore di una Nazione intera perché lui è ben voluto anche dai tifosi delle altre squadre".