Ag. Jorginho: "Cresciuto difensivamente al Napoli. Ritorno in Italia? Mai dire mai"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Joao Santos, procuratore dell'ex centrocampista azzurro, ora al Chelsea, Jorginho: “Jorginho si sente italiano e per questo gioca nella Nazionale italiana. Un ritorno di Jorginho in Italia? Ha giocato a Napoli e a Verona, oggi invece ha la testa al Chelsea, ma in un futuro mai dire mai. Il Napoli ha una rosa importante ed ha aggiunto esperienza con Manolas. A Napoli è cresciuto molto dal punto di vista difensivo perché in Italia si guarda molto a questo aspetto".