Ag. Lukaku: "Certi infortuni ti segnano, ma tornerà più forte di prima"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a SportMediaset, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato di lui e del fatto che stia bruciando le tappe per rientrare dall'infortunio: "Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando per tornare più forte di prima.

Certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, ne sono convinto. Ha ancora più voglia di lottare per tornare a incidere, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ha avuto un inizio di stagione sfortunato, ma tra un po' Conte avrà un'arma in più a sua disposizione".