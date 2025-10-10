Il Napoli vince l'amichevole con l'Avellino! Tris degli azzurri, a segno anche Lang
Si è conclusa con una vittoria per 3-0 l'amichevole a porte chiuse disputata questo pomeriggio a Castel Volturno tra il Napoli di Antonio Conte e l'Avellino di Raffaele Biancolino. Il risultato è maturato interamente nella ripresa, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate (0-0).
Le tre marcature azzurre portano la firma di Beukema, Vergara e Noa Lang, con l'olandese che mette il sigillo su una buona prestazione. Mister Conte ha potuto lavorare soprattutto con i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali, ricavando ottime indicazioni in vista della ripresa del campionato.
De Bruyne dal Belgio: "Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, sto giocando molto e siamo primi!"
