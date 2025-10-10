Sky, Modugno: "Quale nuovo acquisto ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang"

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha analizzato il mercato del Napoli, facendo il punto sui nuovi acquisti: "Abbiamo utilizzato la colonnina del semaforo, il verde, il giallo, il rosso. E lì il rosso fermo è Noa Lang, un investimento importante, talento che gli è riconosciuto. Insomma l'obiettivo che era già di gennaio scorso, ma che fin qui ha faticato. Evidentemente Napoli e in questo momento il calcio italiano, dimensione nuova, differenti le pressioni, il metodo di Antonio Conte, un calciatore che però ha qualità e che Napoli aspetta.

Poi tanti gialli che insomma, vuol dire il segnale di un lavoro importante ma con qualche fiammata, con prestazioni insomma un po' così così. I riferimenti potrebbero essere Beukema, ma per esempio Marianucci, non positivo il suo esordio a San Siro. Però è giovane e comunque anche lì qualcosa può essere visto. C'è Gutierrez, insomma che si sta rimettendo dopo un infortunio e del quale qualcosa si è visto. Poi i verdi. Una è la maestosità di Kevin De Bruyne e l'altra è quel Milinkovic-Savic, gigante, carisma, fisicità, grande personalità e anche quella capacità di battere lungo che per Antonio Conte è una sorta di soluzione tattica in più.

Ecco, questo è il mercato del Napoli, che resta assolutamente positivo, di una squadra forte. Una squadra che ha soluzioni, che ha varietà, che ha abbondanze e che permette ad Antonio Conte, anche adesso che c'è qualche infortunato, di poter scegliere, di cambiare ma anche di mantenere gli stessi equilibri. Insomma, c'è chi ha fatto bene e c'è per gli altri il tempo di rimettersi in carreggiata”.