Hamsik: "Per la prima volta vedo il Napoli grande favorito. Mi sento napoletano? No, lo sono!"

vedi letture

"Ero molto vicino al trasferimento al Milan. Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n'è fatto niente...". Inizia così l'intervista dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik a MilanNews.it, a cui ha spiegato di non avere rimpianti: "Io sono contento di questo. Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte".

Si sente un po' napoletano dentro di sé?

"No, io lo sono (ride, ndr). È la mia seconda casa e fa parte di me. E io faccio parte del Napoli".

Milan e Napoli sono tra le favorite per lo Scudetto di quest'anno?

"Io per la prima volta in questi anni vedo il Napoli come la grande favorita per lo Scudetto".