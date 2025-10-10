Monti: "Spesso gli infortuni danno nuove possibilità, mi piacerebbe vedere Vergara a destra"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti: “L’Italia del calcio sta attraversando un momento difficile, e lo testimonia anche l’eliminazione dell’Italia Under 20 dai Mondiali. I giovani italiani non appartengono al calcio che conta, ormai. Conte ha molteplici soluzioni per sostituire Lobotka e gli altri assenti. Penso che l’allenatore ha una squadra forte e una rosa finalmente davvero profonda. Ci si può interrogare sugli infortuni e le problematiche che portano, ma dare a Conte una rosa ricca di soluzioni è il modo migliore per affrontare le tante assenze.

Spesso gli infortuni danno la possibilità a certi giocatori di mettersi in evidenza e trovare continuità. Mi piacerebbe vedere Vergara a destra, lo vedo bene nei tre davanti a destra. Può essere una collocazione interessante per lui. Mi piace il paragone tra il lancio di Milinkovic-Savic e Krol. Quel lancio di 70 metri non si vede tutti i giorni, ed ha permesso di riprendere la partita. Mi aspetto un’alternanza tra i pali, ma anche una lettura idonea dei momenti, come ha fatto il portiere serbo”.