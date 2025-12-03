Ag. Lukaku: "Recupero? E' in anticipo rispetto alle previsioni, sta tornando!"

vedi letture

Federico Pastorello, agente di Lukaku, ha parlato del suo assistito a Tmw.

Conosci molto bene Lukaku, quanto è mancato al Napoli e quanto potrà ancora dare?

"Romelu ha un impatto talmente grande.... Non solo perché è un eccellente bomber, ma anche perché gioca anche per far giocare bene la squadra. Non è solo la sua assenza ad aver creato delle difficoltà al Napoli e a Conte negli ultimi due mesi, però la realtà è che il Napoli gioca un calcio diverso quando lui è in campo proprio perché interpreta alla perfezione le idee del mister. Conte lo conosce benissimo e lui conosce altrettanto bene Conte: sono convinto che senza la sua assenza alcune partite sarebbero andate in modo diverso".

Quando tornerà?

"Ha lavorato veramente forte ed è in netto anticipo rispetto al programma iniziale che lo vedeva disponibile per l'inizio del nuovo anno. Questo la dice lunga sulla sua voglia di tornare protagonista".

Ti aspetti possa giocare già in questo mese?

"Sta lavorando affinché questo possa accadere. Poi è chiaro che quando resti fermo per così tanto tempo ci sono tutta una serie di altre problematiche legate all'infortunio che a volte possono rallentare. Posso semplicemente dire che rientrerà non appena possibile, sta facendo di tutto per tornare a disposizione quanto prima".