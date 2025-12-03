Bomba di Milinkovic-Savic, Trevisani: "Se Caprile la tocca, rischia lo scafoide"

Bomba di Milinkovic-Savic, Trevisani: "Se Caprile la tocca, rischia lo scafoide"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:55Le Interviste
di Antonio Noto

Oltre ad aver parato l'ultimo rigore calciato dal Cagliari, Vanja Milinkovic-Savic ha trasformato un tiro dagli undici metri nella lotteria che ha permesso al Napoli di superare i rossoblù al Maradona ed accedere ai quarti di finale di Coppa Italia.

Una vera bomba calciata dal portiere azzurro, che non ha lasciato nessun scampo al collega ed ex Napoli Elia Caprile. Durante la telecronaca su Italia Uno, il telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha commentato così: "Se Caprile la tocca, rischia lo scafoide".