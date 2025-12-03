Cagliari, il ds Angelozzi: "Caprile piace soprattutto in Premier. Seguito anche Esposito"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari che ha perso l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli dopo una lunghissima sequenza di rigori, ha parlato ai microfoni Mediaset toccando anche argomenti riguardanti il mercato. Il ragionamento del dirigente del club sardo inizia da Elia Caprile, portiere su cui si stanno muovendo diversi club italiani ed esteri: "Caprile è forte, parliamo di un giocatore attenzionato in Italia ma anche all'estero. Ci sono squadre molto interessate, soprattutto in Premier League".

Quindi una considerazione su Sebastiano Esposito, attaccante arrivato in Sardegna proprio dall'Inter: "Tutti parlano del fratello Pio, che è un giocatore importante, ma Sebastiano lo può diventare e lo sta dimostrando segnando e giocando bene. Anche lui è un giocatore attenzionato. Speriamo di raggiungere la salvezza per poi valorizzare i giovani e i giocatori italiani".