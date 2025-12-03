Live
Cagliari, Luperto in conferenza: C'è rammarico, ci avevamo creduto. Emozione unica tornare qui"
TuttoNapoli.net
Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari ed ex Napoli, ha commentato in conferenza stampa l'ottavo di finale di Coppa Italia perso ai rigori contro gli azzurri: "C'è rammarico, perché ci avevamo creduto. Nel secondo tempo con i cambi abbiamo ottenuto freschezza, abbiamo fatto un'otttma partita. Ci servirà per le prossime".
Domenica ci sarà la Roma. "Sicuramente sarà dura, affrontiamo un'altra ottima squadra in salute. Dobbiako metterci lo stesso atteggiaento ti oggi per ottenere risultato".
Che emozione è stata tornare al Maradona? "E' un'emozione grandissima, come ogni volta che torno qua. E' un'emozione unica che mi porto sempre dentro".
