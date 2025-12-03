Cagliari, Pisacane a Mediaset: "La strada è quella giusta, ce lo fa capire questa gara col Napoli"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Napoli in seguito ad una partita terminata 1-1 nei 90 minuti e poi terminata dopo una lunghissima serie di calci di rigore in favore degli azzurri: "Una grandissima risposta da parte della mia squadra, venire qua e fare una partita con questo carattere e questo sacrificio ci fa capire che la strada è questa, deve essere un punto di partenza".

La ripresa meglio del primo tempo?

"In una squadra come la nostra c'erano due calciatori come Kilicsoy e Rodriguez che giocavano per la prima volta dal primo minuto, normale ci fosse un po' di timidezza. Ma volevamo fare questo tipo di gara e dispiace. Sappiamo comunque quale è il nostro obiettivo e questa partita ci proietta ancora di più verso ciò che vogliamo ottenere. Con questo carattere lo raggiungeremo".

I giovani hanno mostrato personalità...

"Sono giovani validi, giocano in Serie A nonostante l'età. Il sangue freddo in certe situazioni è quello che risalta di più".

Sebastiano Esposito ha qualcosa in più?

"Non mi piace parlare dei singoli. Abbiamo 3-4-5 calciatori che hanno qualità importanti nei piedi, penso pure a Gaetano e Kilicsoy. Seba in questo momento è in fiducia, quello di appannamento è passato anche se le prestazioni non erano mai mancate. Deve continuare così, con umiltà e sacrificio".