Ag. Maggio: "Spero che giochi col Napoli, se lo merita! Che soddisfazione ritrovare gli azzurri..."

Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul prossimo impegno che vedrà il suo assistito con la maglia del Benevento contro il Napoli: "Purtroppo non ho visto Napoli-Atalanta ma ho visto il risultato che è stato eclatante contro una squadra come la Dea, vuol dire che il Napoli può diventare davvero una delle squadre che può lottare fino alla fine per un grande traguardo.

Juve-Napoli? Credo ci saranno risvolti, verranno fatte altre valutazioni con gli avvocati, non credo che si finirà col 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione. Contagi? Io sono molto preoccupato, se la situazione non migliora può darsi che si vada incontro a problemi che abbiamo già affrontato, rischiamo di chiudere tutto.

Benevento-Napoli? Dovrebbe rispecchiare la forza delle due squadre, pallino in mano al Napoli e credo che come tante volte succede, siano campioni e giocatori a risolvere le partite. Campioni ci sono da una parte e dall'altra, sarà sicuramente una grande partita.

Emozione per Maggio? Si, assolutamente! Spero che giochi, se lo merita anche perchè non gli ha mai regalato niente nessuno, ma sarebbe una grande soddisfazione ritrovare la squadra dove ha vissuto una vita".