Ag. Malcuit: "Primo anno da 7, erano scettici ma ha dimostrato di valere Napoli!"

Alla sua prima stagione italiana Kevin Malcuit non ha steccato e ha dimostrato di potersi giocare le sue carte in azzurro, diventando praticamente il titolare della fascia destra per un periodo della stagione. Bruno Satin, il suo agente, ha parlato del francese al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Alla stagione di Malcuit do un 7. E' arrivato tra lo scetticismo e ha dimostrato di essere all'altezza, di essere un calciatore da Napoli. Pioli? Sì, è un mio assistito ed è libero. E' un gentleman e non ce ne sono tanti, se arriva l'Atalanta su di lui magari".