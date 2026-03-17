Ag. Marianucci: "Andrà in nazionale! Non dico perché non gioca, parlerò con D'Aversa!"

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"Marianucci sarà il difensore della nazionale italiana, nonostante molti non ne parlano bene".

Nel corso del suo intervento a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, l’agente tra gli altri di Luca Marianucci, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito: "È troppo facile parlare dopo. Fino a gennaio nessuno parlava di Vergara che era uno dei tanti ragazzi anonimi e poi è successo quello che è successo.

Marianucci sarà il difensore della nazionale italiana, nonostante molti non ne parlano bene. Dopo il Mondiale farà parte del gruppo della Nazionale poiché è uno dei difensori che ha delle qualità importanti. Non dico il motivo per cui non gioca nelle ultime partite, quello che penso di D’Aversa glielo dirò faccia a faccia quando avrò l’occasione e non pubblicamente".