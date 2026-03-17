Futuro Conte, Ordine: "Ha un nuovo chiodo fisso, ma bisogna chiarire una cosa"

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“Le parole di Conte non mi sorprendono, lui e la sua famiglia stanno bene qui".

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Le parole di Conte non mi sorprendono, lui e la sua famiglia stanno bene qui. Poi per la prima volta parla apertamente e dice che vuole costruire e completare le fondamenta del suo lavoro. Dobbiamo rispondere sul campo e dobbiamo tornare in Champions, è questo il suo nuovo chiodo fisso. Secondo me bisogna chiarire una cosa, non parlo di staff medico e di preparatori ma alla luce dei numeri e non degli infortuni, secondo me società e staff medico devono fare riflessione. Ovviamente aggiungo abbassamento ingaggi e ringiovanimento della rosa ma anche dichiarare obiettivi diversi”.

Sulla lotta scudetto: “Per me il Napoli arriva secondo. Non ho mai pensato che il Milan vincesse lo scudetto, non ha la struttura per farlo. In questo momento non ha un solo difensore, se a qualcuno gli viene la febbre gli entra Odoku. Rabiot è mancato in 3 partite e sono arrivate 3 sconfitte. Nel Napoli volendo potrebbe fare anche un filotto senza gli infortuni: ha freschezza atletica, la voglia di stupire ed un grande motivatore come Antonio Conte. Dalle 8 di sabato fino a domenica sera l’ambiente Inter ha vissuto ore di panico, nelle chat dei tifosi e sui social c’erano cose da fuori di testa possiamo dire”. Poi: “La diversità di rendimento non si spiega solo da casa o trasferta, ma credo che abbiano inciso molto gli infortuni”.

Sulla candidatura di Bastoni al premio: “Per me questa candidatura non fa bene al giocatore, è una vicenda quasi goliardica della tifoseria interista ed infatti chi ha proposto la candidatura sono entrambi dell’Inter Club in Lombardia”.