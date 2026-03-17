Rimonta Scudetto? Cucciari: “L’Inter è stata la più continua. Ho una sensazione…”

vedi letture

La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista.

Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce hanno riacceso entusiasmo e speranze in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista. Resta comunque un divario di nove lunghezze, che rende la corsa al titolo complicata: ripetere il trionfo di un anno fa appare difficile, ma non del tutto impossibile, e continuare a sognare resta legittimo.

Il punto di vista di Cucciari

Ecco come la pensa l’ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari ai microfoni di Tmw Radio: "Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell'Inter. Io credo onestamente che l'Inter non possa perderlo lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l'Inter è stata la più continua".