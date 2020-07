Ag. Mario Rui e Di Lorenzo: "Vicini al rinnovo, firmeranno entro la gara col Barcellona!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui: "Stiamo lavorando, siamo molto vicini ai rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, dovrebbero firmare. Sicuramente entro la partita con il Barcellona".

ALTRI TALENTI - "Parisi? Ha il destino scritto. Può giocare in Serie A, ha caratteristiche e qualità importanti. Credo che nel rispetto del ragazzo sia giusto mandarlo via. Parisi è un altro giocatore che può ripercorrere le orme di Mario Rui, in tutto e per tutto. Europei? Sperano se li possano giocare Di Lorenzo, Conti e Faraoni. Siamo ottimisti e fiduciosi, siamo consapevoli delle capacità dei nostri giocatori".