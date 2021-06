Ag. Mario Rui: "Il Portogallo non l'ha convocato perché ha giocato poco, è deluso"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, si è soffermato sul momento del terzino del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sta meditando e sta riposando: vuol ritornare ad essere il calciatore degli anni passati. Non è stato convocato dalk Portogallo perché non ha giocato nell'ultima parte di stagione e sta smaltendo la delusione. Per la mancata convocazione, parte delle colpe sono del club, delle scelte allenatore e parte sono anche sue".