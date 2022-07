Ag. Mario Rui: "Non è un problema nostro se lo criticano, è un gran professionista"

Il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito a Tv Luna

Il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito a Tv Luna: “Il suo lavoro e la professionalità che mette in campo parlano per lui. È uno che non si risparmia e ogni allenatore ha avuto piacere di allenarlo. Se un tifoso lo critica non sarà di certo un problema nostro. Mario ha un carattere molto forte e di certo si fa scivolare addosso queste sciocchezze”.