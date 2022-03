Ag. Mario Rui: "Spesso criticato, ma ha saputo emergere. Ha una grande forza"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui: "Mario Rui? Spalletti lo prese alla Roma ma dopo 2 giorni di ritiro si ruppe il crociato. Per me lui è motivo di grande soddisfazione. E’ più facile soccombere ai commenti negativi o al modo di pensare sbagliato nei confronti di Mario Rui, nonostante sia stato criticato è venuto fuori facendo emergere il proprio valore. Spalletti lo chiama professore? Parole lusinghiere. Il carattere di Mario Rui è la sua forza, non snaturandolo si arriva a certi livelli".