Ag. Meret: "Penalizzato nelle scorse stagioni, merita tutto quello che sta vivendo"

Presente al Festival dello Sport a Trento, l'agente Federico Pastorello ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it, partendo dall'avventura di Arthur al Liverpool: "È arrivato lì nell'ultimo giorno di mercato e l'anno scorso ha giocato poco per scelta di Allegri e per un infortunio. Normale che le prime settimane siano di adattamento e recupero della condizione fisica. Tutti sono molto contenti di lui, ha rinunciato alle ferie per restare a Liverpool a lavorare. Tra poco sarà al 100%".

Cosa ci dice di Meret?

"Ha trovato finalmente un po' di continuità e di conseguenza sono tronate anche le prestazioni, che per me non sono una novità. Le scelte delle scorse stagioni lo avevano penalizzato, ora per forza si è dovuto puntare su di lui. Si merita tutto quello che sta vivendo".

Cosa ne pensa di Antonio Conte?

"Non sono il suo agente ma credo di dire una cosa che tutti gli riconoscono: è un vincente nato e ha grande grinta, che riesce a trasmettere a tutti. Lascia sempre un segno, ovunque vada. Trasmette una grande cultura del lavoro".

Inzaghi paga il fatto che sia finito l'effetto Conte all'Inter?

"Non penso, è un allenatore che ha vinto, sta attraversando un momento di difficoltà dopo la scorsa stagione dove l'Inter ha perso lo scudetto per un dettaglio. Si riprenderanno".

Pensa che Allegri non abbia più in mano lo spogliatoio alla Juventus?

"Conosco abbastanza bene Max, è un grande tecnico e un grande gestore. Gli infortuni pesano, i giocatori più rappresentativi sono fuori ma penso che la Juve, come l'Inter, si riprenderà. Ha una grande squadra e un grande allenatore".