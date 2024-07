Ag. Olivera: "Ha tantissima voglia di lavorare con Conte, ecco quando rientrerà. Sul nuovo ruolo..."

L'ex Getafe è reduce da una Copa America vissuta da protagonista e ora attende di rientrare al Napoli.

Mollata la pista Hermoso, il Napoli si sente tranquillo e sereno in difesa. Anche perché nei piani di Antonio Conte c'è la voglia e la convinzione di far funzionare Mathias Olivera come braccetto mancino della sua difesa a tre. Un'ipotesi in alternativa al titolare designato Rafa Marin e che può dare una nuova carriera al difensore uruguaiano.

L'ex Getafe è reduce da una Copa America vissuta da protagonista e ora attende di rientrare al Napoli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il suo agente Pablo Boselli rivela: "Mathias è carico e non vede l'ora di ritrovare gli azzurri. Tornerà a Napoli nei primi giorni di agosto".

Sul nuovo ruolo e sul lavoro che lo attenderà con Conte, l'agente di Olivera è stato chiaro: "È pronto a mettersi a disposizione del mister. Mathias ha tantissima voglia di cominciare questa nuova stagione e di lavorare con un allenatore così importante come Conte".