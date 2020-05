Ag. Orsolini chiude al Napoli: "Bello sapere lo voglia, ma per ora non si muove da Bologna"

Napoli su Riccardo Orsolini, 23 anni, forte esterno destro del Bologna. Un giocatore difficile da acquistare, almeno per il momento. Il suo agente, Donato Di Campli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Orsolini non si muove dal Bologna. Non nascondo quanto sia bello sapere che è cercato da società che lottano per vincere lo scudetto sia in Italia che in altri campionati, ma il ragazzo ha un rapporto meraviglioso con l'allenatore e nessuna squadra più del Bologna può consentirgli di completare il suo percorso di crescita".