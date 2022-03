Ag. Politano: "Motivo di orgoglio il ritorno in Nazionale, è una grande soddisfazione"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente: "Politano tornato in Nazionale? Per lui è un momento di grande soddisfazione perché fa capire ancora di più il valore del giocatore. Nei momenti delicati si chiamano i giocatori forti e che possono determinare. Se è stato chiamato vuol dire che Mancini lo reputa tale. Motivo di grande soddisfazione anche per noi, quando l’abbiamo preso non era nel giro e sotto la nostra gestione ci è tornato dentro. Motivo di orgoglio per il giocatore ma anche per noi".