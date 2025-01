Ag. Savona: “Ha imparato ad affrontare campioni come Kvara, ora è pronto con Neres”

vedi letture

Michele Puglisi, agente del terzino della Juventus Nicolò Savona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I compiti difficili per Savona sono iniziati da tempo. Oggi essere parte di quella rosa non era un qualcosa di facile. Nel tempo ha imparato ad affrontare i grandi campioni come ha fatto con Kvaratskhelia all’andata e come farà sabato con Neres.

Juventus? Sta continuando a fare un percorso di crescita, arriva al Maradona dopo aver fatto tre punti col Milan e questo può essere un valore aggiunto per affrontare una gara così importante. Sappiamo tutti quanto questa partita possa contare dal punto di vista mentale dei giocatori. Se stasera la Juve facesse una buona gara sarebbe importante per arrivare al Maradona con la giusta concentrazione.

Il Napoli è una grande squadra, ha un grande allenatore, una società importante ed una dirigenza che sta dimostrando di saper lavorare bene. Ci sono tutti i presupposti affinché si possa assistere ad un grande match”.