Ag. Todibo svela: "Ne ho parlato spesso con Giuntoli, alla fine ha scelto il Barcellona"

“Todibo è un mio assistito, è un difensore del Barcellona e secondo le ultime, resterà al Barca. E’ stimato dal mister e quindi inizierà il ritiro con il club spagnolo". Bruno Satin, agende del difensore centrale del Barcellona Jean-Clair Todibo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Todibo al Napoli? Ne abbiamo parlato spesso con Giuntoli, ma la scelta del giocatore è stata Barcellona. Poi, vedremo cosa accadrà nel futuro, ora è un giocatore del Barcellona e ci sarebbe da capire cosa vuole il club e cosa il calciatore. Non avrebbe senso cambiare società senza avere la sicurezza di poter giocare di più e a Napoli c’è un livello tale da non poter pretendere di venire e giocare titolare. Non credo che Todibo possa rimpiazzare Albiol”.