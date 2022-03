Agnelli non si arrende: "Superlega non ha fallito! 11 club ancora vincolati all'accordo"

"12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club".

Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è a Mayfair, Londra, per il Financial Times Forum. Il primo tema, la prima domanda, riguarda la Superlega. "Perché ha fallito?", gli chiedono dal palco. "Non ha fallito", la risposta a bruciapelo.

Sulla Superlega: "La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club".