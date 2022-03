Agostinelli: “A Bergamo senza dei giocatori fisici, ma Spalletti troverà le soluzioni giuste”

"In una partita dove giochi contro la fisicità dell’Atalanta l’assenza del nigeriano pesa tanto".

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Finale thrilling del campionato? Ormai le partite valgono doppio, perdere punti ora è drammatico. Il campionato si è talmente rallentato in cima che la Juve cercherà di fare un exploit, che io però non credo possa fare. Tutte le squadra hanno da recriminare su alcune partite, ormai siamo nel rush finale. Il Napoli ha un trittico di partite che possono dare o far perdere la speranza di vincere lo scudetto. A Bergamo Osimhen avrebbe fatto più che comodo, ma i numeri dell’Atalanta in casa non sono buoni. Sei costretto a vincere a Bergamo, oppure puoi pareggiare sperando poi che il Milan non vinca. Nelle grandi difficoltà il Napoli è sempre riuscito a venire fuori come gruppo e a tenere botta.

L’assenza che peserà di più a Bergamo? Certamente quella di Osimhen. In una partita dove giochi contro la fisicità dell’Atalanta l’assenza del nigeriano pesa tanto. Anche Rrahmani e Di Lorenzo sono giocatori fisici che sarebbero serviti proprio in una gara come quella di Bergamo, speriamo che almeno Anguissa riuscirà a recuperare.

Mertens? A Dries non gli fa timore giocare a Bergamo, non mi meraviglierei se fosse l’uomo decisivo. Ci ha abituato a questi exploit, certo Osimhen in campo avrebbe fatto comodo anche a lui.

Spalletti contro Gasperini? Sono tra i migliori allenatori italiani, io reputo proprio Gasperini il migliore in assoluto. Spalletti rispetterà molto l’Atalanta senza variare molto il modo di giocare del Napoli. Troverà le soluzioni giuste, basti pensare a Verona dove ha giocato con un centrocampista in più molto più fisico”.