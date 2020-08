Agostinelli: "Boga insieme ad Insigne? Si, nel 4-3-3 un po' come con Milinkovic alla Lazio..."

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sugli attaccanti del Napoli: "Boga ed Insigne insieme? Se fai un 4-2-3-1 assolutamente si, se giochi con il 4-3-3 devi insegnare a Boga a fare il centrocampista, un po' come Milinkovic nella Lazio, senza snaturarlo. Insigne da lì non lo voglio levare, ma se lo metti al centro poi Boga può partire sull'esterno".