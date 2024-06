Agostinelli: "Conte? O dimissioni il 15 giugno o scudetto da imbattuto"

Il giornalista Andrea Agostinelli ha parlato a La Fiera del Calcio di Antonio Conte al Napoli

TuttoNapoli.net

Il giornalista Andrea Agostinelli ha parlato a La Fiera del Calcio di Antonio Conte al Napoli: "Conte-Napoli? Mi sembra una situazione aperta a tanti scenari. Mi aspetto da una dimissione il 15 giugno a campionato da imbattuti, c'è proprio questo range di possibilità. La prima conferenza stampa De Laurentiis-Conte è un must see. Cancello tutti gli impegni perché va seguita.

Mi aspetto un De Laurentiis che spara a zero sui giornalisti proprio subito. Con Conte in versione Luca Gotti con Pantaleo Corvino che dice 'bisogna stare calmi' e De Laurentiis invece che impazzisce. Staff di Conte? Secondo me ha avuto molte più certezze sotto questo punto di vista rispetto agli altri club. Nel senso che io vengo ma molto più alle mie richieste, quindi voglio tutto lo staff. Poi se resta Osimhen chiudiamo le puntate sullo scudetto. Cioè Osimhen-Conte è una roba fuori dal mondo. Io mi immagino Conte che parla con Osimhen...Osimhen va a fuoco".