Agostinelli elogia Osimhen: "Grande acquisto, ha tutto! In Italia non è semplice..."

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento degli azzurri: "Osimhen? Devo dire che per le caratteristiche tecnico fisiche che ha questo giocatore, il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto, ha tutto! Cosa gli può mancare a questo ragazzo? Un attimino il fatto che arriva in Italia, non è semplice".