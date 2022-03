Agostinelli: “Il Napoli non è Osimhen dipendente. Se lo fosse…”

"Anguissa è la chiave del grande campionato del Napoli. Con 14 milioni oggi prendi uno di Serie B, serve come il pane lui al Napoli”.

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, opinionista. “Non credo che Spalletti giocherà a 3 dietro contro l’Atalanta. Se stanno bene Lobotka e Anguissa giocheranno loro, più uno tra Fabian Ruiz e Zielinski. Al momento darà il privilegio alla forza fisica e non alla tecnica. Il Napoli non è Osimhen dipendente ma non ci è molto distante. Però se fosse così non ci sarebbe chance di vincere lo Scudetto. Al Napoli serve fisicità: in questo campionato la preparazione fisica è la cosa più importante. Le qualità tecniche del Napoli non si discutono. Se il Napoli avrà una preparazione atletica accurata e starà bene con le gambe, il Napoli può fare anche il miracolo. Sotto il profilo tecnico il Napoli non è secondo a nessuno. Anguissa è la chiave del grande campionato del Napoli. Con 14 milioni oggi prendi uno di Serie B, serve come il pane lui al Napoli”.