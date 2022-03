Agostinelli incorona Gasperini: “E’ il miglior allenatore italiano in assoluto”

"Troverà le soluzioni giuste, basti pensare a Verona dove ha giocato con un centrocampista in più molto più fisico”.

TuttoNapoli.net

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli e si è proiettato al prossimo turno che vede in programma la gara tra Atalanta e Napoli: “Spalletti contro Gasperini? Sono tra i migliori allenatori italiani, io reputo proprio Gasperini il migliore in assoluto. Spalletti rispetterà molto l’Atalanta senza variare molto il modo di giocare del Napoli. Troverà le soluzioni giuste, basti pensare a Verona dove ha giocato con un centrocampista in più molto più fisico”.