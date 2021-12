Agostinelli: “L’Atalanta qualcosa concede, bisogna verticalizzare subito”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli: "Il palleggio può essere il segreto contro l’Atalanta? Il Napoli arriva in questa partita nel peggiore dei modi con gli infortunati e trova l’Atalanta a i massimi livelli. Nel calcio però si può smentire subito tutto. Il Napoli deve fare la sua partita e cercare di verticalizzare subito. Quando si ruba palla bisogna buttare la palla al di là della linea alta difensiva dell’Atalanta. A livello difensivo la squadra di Gasperini concede qualcosa, bisogna cercare subito l’uno contro uno nello spazio. Senza Osimhen può farlo Mertens o Lozano.

Juan Jesus? Ha fatto abbastanza bene e poi è un uomo di Spalletti. Sicuramente l’assenza di Koulibaly è la più difficile da sostituire, senza di lui là dietro è un po’ dura.

Sistema di gioco attuato da Spalletti? In possesso palla vedo un 4-2-3-1 e a volte quando la palla l’hanno gli avversari si passa al 4-3-3. Ma nelle ultime gare vedo sempre Zielinski andare anche senza palla a cercare il play avversario quindi per me stanno giocando 4-2-3-1.

Lobotka? Ha sfruttato l’occasione e ha ripreso punti. Bisogna vedere chi giocherà con lui domani, credo che Fabian non ci sarà a meno di miracoli.

Favorite per lo scudetto? Quest’anno vedo il Napoli e le milanesi, non perché l’Atalanta non può fare il colpo ma perché sta nelle coppe”.