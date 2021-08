Agostinelli: "Napoli sempre da scudetto, lo scorso anno è stato deludente"

L'allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Uno come lui fa comodo a tutti, i numeri sono dalla sua parte. Però col passare degli anni sembrava fuori dal gruppo juventino: o segnava o cominciava ad essere un peso per la squadra. Per Guardiola sarebbe stato un lusso e non era la sua squadra ideale, troppo manovriera per lui che deve stare dove vuole".

Il Napoli, così, quanto è dentro lo Scudetto?

"Certamente ci sono, lo dicevo anche lo scorso anno e per me è stata una grande delusione non vederli lottare per lo Scudetto. Hanno una rosa per giocarsi il campionato, anche con questa squadra".