Agostinelli: “Non basta una partita per dire che il Napoli sia tornato”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non basta una partita per dire che sia tornato il Napoli di una volta, però i segnali sono stati positivi. Aspettiamo. Può essere che l’allenatore si sia reso conto di lasciare più libertà alla squadra dopo i martellamenti che ha dovuto subire. Il Napoli deve dare continuità perchè ha l’obbligo di lottare per lo scudetto anche se non sarà facile come lo scorso anno.

Caso Osimhen? Si gestisce con grande intelligenza. Oggi i social non favoriscono, basta pensare alle mogli dei calciatori che protestano attraverso i social per difendere i loro mariti. Quando piovevano critiche su Garcia credo che lo stesso abbia sdrammatizzato come ha fatto sul Tik Tok per Osimhen”.