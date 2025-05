Giordano non è d'accordo con Conte: "Sbagliato parlare di miracolo"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttosport, per parlare della corsa scudetto e del percorso fatto dal Napoli in questa stagione.

"Il Napoli a livello di rosa ha sicuramente qualcosa in meno rispetto all’Inter. Non bisogna scordarsi che i partenopei arrivano da un decimo posto. Detto questo, il Napoli rimane comunque una signora squadra, ma ha perso parecchio rispetto a quella che vinse il campionato solamente due anni fa. Non parlerei di miracolo in caso di conquista del tricolore, ma sicuramente Conte sta facendo un capolavoro".