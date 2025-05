Euro 2032, Min. Sport Abodi: "Mancano due posti, Napoli candidatura autorevole"

"Per raggiungere l'obiettivo di Euro 32 dovranno concorrere in tanti. Abbiamo tre realtà che hanno qualche vantaggio, determinato dalle infrastrutture, quali Roma, Milano e Torino". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai giornalisti a margine della inaugurazione della nuova sede di Confindustria Benevento.

Abodi ha poi aggiunto un passaggio sulla candidatura dello stadio Diego Armando Maradona: "Gli altri due posti saranno il frutto di un confronto competitivo sapendo che dobbiamo cercare di coprire geograficamente l'Italia e quindi anche il Sud avrà la sua rappresentanza e Napoli è una candidata autorevole" si legge su Ottopagine.it.