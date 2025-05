Buongiorno e il 'no' alla Juve: "Scelta di cuore! Non potevo tradire la mia storia..."

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, nel corso della quale si è soffermato anche sull'impatto con la città, con l'ambiente: “La città è bella, allegra appassionato: qui si vive di calcio, lo capisci non appena scendi per strada”.

In quelle settimane c’è il Napoli ma anche la Juve: voci o vero interesse? “Interesse vero, hanno cercato prima che da Napoli manifestassero la volontà di portarmi qui. Ci ho parlato, ma ho parlato, spesso, con me stesso: non potevo tradire la mia storia, sono nato e cresciuto granata”.

Tradotto: grazie, ma non se ne fa niente. “L’ho spiegato a Thiago Motta, per me è un grande allenatore. Quando se l’ha fatta viva l’Atalanta avevo deciso di rimanere al Toro dopo un giro di consultazioni con familiari amici conoscenti. Quando si è fatta aveva la Juventus, ho deciso da solo”.