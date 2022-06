Agostinelli non ha dubbi: "Rinnovo Mertens dipende da Spalletti! Vi spiego"

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna capire se Mertens è indispensabile per Spalletti, la trattativa per il rinnovo dipende da questo. Se il tecnico lo vuole al 100% allora il Napoli troverà un accordo. Ospina? Discorso diverso perché c'è anche Meret che piace alla società. Io terrei quest'ultimo, dandogli più fiducia".