Agostinelli: "Per il Napoli occasione persa a Bologna, ma cosa deve dire l'Inter dopo Parma?"

“Oggettivamente il Napoli a Bologna ha perso un’occasione, fermo restando che gli azzurri hanno mantenuto inalterato il distacco dall'Inter. C'è rammarico, vero, ma il Napoli ha affrontato una grande squadra, cosa dovrebbe dire l'Inter che vinceva di due reti a Parma e si è fatta rimontare? I risultati altalenanti hanno comunque eliminato – ha detto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli a Radio Marte a 'Marte Sport Live' - l'Atalanta dalla lotta scudetto, possiamo dire tutto ciò che vogliamo ma nessuno l'avrebbe mai immaginato.

I cambi e il crollo nei secondi tempi? Possono esserci molte cause, non una soltanto, lo staff starà analizzando perché certe cose sono accadute sistematicamente. Forse alcuni giocatori hanno sempre giocato e altri non hanno praticamente minutaggio, ma l'Atalanta non gioca più le coppe ma ora è crollata, se sta in condizione la formazione nerazzurra è terribile, è vero anche che il Napoli che lo scorso anno è arrivato decimo e ora, senza Kvaratskhelia, è a tre punti dall'Inter. La verità è che non c'è un padrone assoluto, c'è equilibrio e tutto può succedere”.