Capozucca: "Conte resta? Dipenderà da tante cose, soprattutto dal mercato”

Stefano Capozucca, direttore sportivo ex tra le altre di Genoa, Frosinone e Ternana ha parlato a Tuttomercatoweb: "Champions League all’Inter? Ci credo. Lo merita chi lavora nell’Inter. A volte non si parla mai di chi opera: ci sono due persone come Ausilio e Baccin che parlano poco e fanno tanto, sono persone molto valide che in primis loro meriterebbero di vincere la Champions League”.

Scudetto: l’Inter è ancora in corsa? “Credo che andrà al Napoli”.

Conte resterà? “Potrebbe esserci qualche rivoluzione legata all’allenatore. C’è un grande mormorio attorno alle panchine. Dipenderà da tante cose, soprattutto dal mercato”.