Agostinelli sicuro: "È solo uno il problema di Zielinski"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, cronista Rai ed ex allenatore, fra le tante, del Napoli: “Atalanta? È la stessa della scorsa stagione, ma è stata martoriata dagli infortuni. Mancano Toloi, Pessina, Djimsiti, e nonostante ciò sono al quarto posto. Lotteranno per arrivare quarti, che è l’unico posto disponibile visto che i primi tre posti sono già assegnati: Napoli, Milan ed Inter si giocheranno lo Scudetto. Per il quarto posto sarà una lotta tra Atalanta, Lazio e Juventus, escludo la Roma che ha troppi problemi. Insigne? Bisogna vedere se tutto ciò che è stato scritto è verità. Io, al suo posto, vorrei capitalizzare chiedendo cifre importanti. Posso dire, comunque, che Lorenzo merita cifre di un certo livello, perché è il vero capitano e simbolo di questa squadra.

Zielinski? Pecca di personalità perché è troppo discontinuo. Non si mettono in discussione le sue qualità, ma se non le esprimi in campo vuol dire che non sei un campione. È un mio cruccio: è un grandissimo calciatore, ma deve essere più continuo.

Milan-Napoli? Come rose sono lì, perché il Napoli è più completo nella fase offensiva, mentre il Milan nella fase difensiva.