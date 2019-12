Agostinelli: "Situazione impensabile, in Champions hanno più stimoli che in campionato"

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende di casa Napoli: "Non mi aspettavo che i risultati del Napoli in campionato fossero questi. Nessuno avrebbe mai pensato a delle prestazioni così negative. La società deve continuare il suo cammino con Ancelotti, fargli sentire la fiducia. Non vorrei che la Champions stimoli di più rispetto al campionato".