Agostinelli su Roma-Napoli: "Decisiva per il quarto posto. Il Milan non fallirà la Champions"

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Andrea Agostinelli: “Eliminazione delle italiane nelle coppe? C’è una differenza di intensità con gli altri campionati, nel nostro mondo prima di tutto c’è la tattica che frena un po’ anche la sicurezza dei giocatori. In Europa i calciatori hanno molta più libertà e meno pressione, in Italia la maggiore pressione toglie energie ai giocatori e agli allenatori.

Roma-Napoli? La Roma sta passando un momento d'autostima, ma con le squadre di alta classifica non ha mai vinto. Non v'è dubbio che Fonseca stia facendo un ottimo lavoro. Domani è una partita importante dove Roma e Napoli si giocano il quarto posto. Certo tra il Napoli e il Milan ci sono solo 6 punti, con una partita da recuperare per gli azzurri, ma non credo che quest’anno le milanesi falliranno entrambe l’appuntamento con la Champions”.